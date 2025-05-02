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শেষ রাতে রাসুল (সা.) যে দোয়া করতেন

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ফুলকি ডেস্ক : রাসুল (সা.) শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামাজের পর দীর্ঘক্ষণ দোয়া করতেন। এ সময়ের বিভিন্ন দোয়ার কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি দোয়া হলো-

اللَّهُمَّ أعُوذُ برِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، وبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ، وأَعُوذُ بكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أنْتَ كما أثْنَيْتَ علَى نَفْسِكَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আউযু বিরিজাকা মিন সাখাতিকা ওয়া মুয়াফাতিকা মিন উকুবাতিকা ওয়া আউযুবিকা মিনকা লা উহসি সানাআন আলাইকা আনতা কামা আসনাইতা আলা নাফসিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে অসন্তুষ্টি থেকে।

এবং আপনার নিরাপত্তার মাধ্যমে আপনার শাস্তি থেকে। এবং আমি আপনার কাছে (পাকড়াও থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আপনার প্রশংসা গণনা (করে শেষ করতে) পারব না। আপনি যেমন আপনার প্রশংসা করেছেন।
 

প্রাসঙ্গিক হাদিস :

عن عائشة أم المؤمنين فقَدْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي علَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وهو في المَسْجِدِ وهُما مَنْصُوبَتَانِ وهو يقولُ: اللَّهُمَّ أعُوذُ برِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، وبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ، وأَعُوذُ بكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أنْتَ كما أثْنَيْتَ علَى نَفْسِكَ.

হাদিসের অর্থ : আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, একরাতে আমি রাসুল (সা.) বিছানায় হারিয়ে ফেলি। আমি তাকে খুঁজতে থাকি। অতঃপর আমার হাত তাঁর পায়ের তালু স্পর্শ করে। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন।

আর দোয়া করছিলেন। (মুসলিম, হাদিস : ৪৪৬)
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