শেষ রাতে রাসুল (সা.) যে দোয়া করতেন

اللَّهُمَّ أعُوذُ برِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، وبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ، وأَعُوذُ بكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أنْتَ كما أثْنَيْتَ علَى نَفْسِكَ.
উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আউযু বিরিজাকা মিন সাখাতিকা ওয়া মুয়াফাতিকা মিন উকুবাতিকা ওয়া আউযুবিকা মিনকা লা উহসি সানাআন আলাইকা আনতা কামা আসনাইতা আলা নাফসিকা।
অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে অসন্তুষ্টি থেকে।
প্রাসঙ্গিক হাদিস :
عن عائشة أم المؤمنين فقَدْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي علَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وهو في المَسْجِدِ وهُما مَنْصُوبَتَانِ وهو يقولُ: اللَّهُمَّ أعُوذُ برِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، وبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ، وأَعُوذُ بكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أنْتَ كما أثْنَيْتَ علَى نَفْسِكَ.
হাদিসের অর্থ : আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, একরাতে আমি রাসুল (সা.) বিছানায় হারিয়ে ফেলি। আমি তাকে খুঁজতে থাকি। অতঃপর আমার হাত তাঁর পায়ের তালু স্পর্শ করে। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন।