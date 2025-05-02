শেষ রাতে রাসুল (সা.) যে দোয়া করতেন

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اللَّهُمَّ أعُوذُ برِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، وبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ، وأَعُوذُ بكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أنْتَ كما أثْنَيْتَ علَى نَفْسِكَ.

প্রাসঙ্গিক হাদিস :

عن عائشة أم المؤمنين فقَدْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي علَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وهو في المَسْجِدِ وهُما مَنْصُوبَتَانِ وهو يقولُ: اللَّهُمَّ أعُوذُ برِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، وبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ، وأَعُوذُ بكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أنْتَ كما أثْنَيْتَ علَى نَفْسِكَ.

হাদিসের অর্থ : আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, একরাতে আমি রাসুল (সা.) বিছানায় হারিয়ে ফেলি। আমি তাকে খুঁজতে থাকি। অতঃপর আমার হাত তাঁর পায়ের তালু স্পর্শ করে। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন।