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হাদিসের কথা ‘লা হাওলা’ কেন পড়বেন

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ফুলকি ডেস্ক : রাসুল (সা.) জান্নাত লাভের অনেক আমলের কথা জানিয়েছেন। এরমধ্যে একটি হলো, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়া। এরমাধ্যমে সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থানা করা হয়। হাদিস শরিফে এসেছে,

عَنْ أَبِي مُوسَى ـ رضى الله عنه ـ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا ‏”‏‏.‏ ثُمَّ أَتَى عَلَىَّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ‏.‏ فَقَالَ ‏”‏ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ فَإِنَّهَا‏.‏ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ‏”‏‏.‏ أَوْ قَالَ ‏”‏ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِيَ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ‏”‏‏.‏رواه البخاري (4205)، ومسلم (2704)

আবু মুসা আশয়ারি (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক সফরে আমরা নবী (সা.)-এর সঙ্গে ছিলাম।

আমরা উঁচু স্থানে আরোহণ করলে উচ্চৈঃস্বরে ‘আল্লাহু আকবার’ বলতাম। তখন নবী (সা.) বললেন, ‘হে মানুষ, তোমরা নিজেদের ওপর দয়া করো। কারণ তোমরা কোনো বধির বা অনুপস্থিতকে কাউকে ডাকছ না। বরং তোমরা ডাকছ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টাকে।
’ কিছুক্ষণ পর তিনি আমার কাছে আসেন। তখন আমি মনে মনে পড়ছিলাম, ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’। তিনি বলেন, ‘‘তুমি ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ পড়ো। কারণ তা জান্নাতের ভাণ্ডারগুলোর একটি।
’’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৭০৪) 

অন্য হাদিসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর বুকে যে ব্যক্তি বলে, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ তার অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যদিও তা সাগরের ফেনার মতো (বেশি পরিমাণ) হয়। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৪৬০)

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