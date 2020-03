ফেসবুকে পোস্ট করলেই ছবি চলে যাবে গুগলে!

আয়ারল্যান্ডের পর ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বসবাসকারীদের জন্য নিজেদের ডাটা পোর্টেবিলিটি টুল চালু করেছে ফেসবুক। টুলটি কাজে লাগিয়ে ফেসবুকে বিনিময় করা নিজেদের ছবি বা ভিডিও চাইলে গুগল ফটোজেও পাঠানো যাবে। ফলে আলাদা করে গুগলের ছবি বিনিময় ও অনলাইন স্টোরেজ সেবাটিতে প্রবেশ করতে হবে না।

ফেসবুকের সেটিংস থেকে transfer a copy of your photos and videos অপশনে ক্লিক করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাইটটিতে বিনিময় করা ছবি বা ভিডিওগুলো জমা হবে গুগল ফটোজে।

সব কিছু ঠিক থাকলে শিগগিরই ব্যবহারকারীদের জন্য টুলটি উন্মুক্ত করা হবে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেবার সঙ্গে তথ্য বিনিময়ের সুযোগ দিতেই এ উদ্যোগ।